Giovedì dall'Enoteca il tour per le vecchie osterie di Casale

CASALE - Giovedì 17 settembre alle 19.15 dall'Enoteca Regionale del Monferrato all'interno del Castello di Casale parte un evento dal titolo "Tour delle vecchie osterie di Casale Monferrato" in compagnia di Renzo Rolando.

"Mettete una sera in giro per il centro di Casale in compagnia di Renzo Rolando (restauratore e scrittore) tra aneddoti di antiche osterie, qualche nota di pianoforte suonato da Angelo Tosi e la cucina de l'Assaggio" spiegano dall'Enoteca.

Il ritrovo è alle 19.15. Alle 19.30 parte il tour del centro; Ore 21 Cena in Enoteca con antipasto misto piemontese, agnolotti burro e rosmarino, bunet, un calice di vino e piano bar con Angelo Tosi.

Renzo Rolando è pittore, restauratore di affreschi e autore di numerose meridiane. Ha studiato Antropologia Culturale e Storia della Lingua Italiana presso l'Università di Vercelli. E' autore, scrittore di opere sempre nell'ambito del "restauro" delle tradizioni popolari. Il tour prende spunto dal suo libro "Le vecchie osterie, curiosità e fatti di cronaca. I luoghi, la storia, dal 1559 al 1980, di circa 300 locali." pubblicato nel 2019.

Angelo Tosi, pianista, ha uno stile che comprende jazz, new-age, pop e rock, ed un repertorio che include moltissimi brani: temi da film, standard & evergreen, latini, rag time, rock’n roll e dance. Dopo anni di esperienza come solista, in gruppo, o con musicisti famosi, e collaborazioni con importanti compagnie di crociera ed hotel internazionali, è il tipo di esecutore che sa creare la giusta atmosfera, in perfetto stile “piano bar”.

Costo del tour e della cena: 25 euro. Prenotazione: tel. 348.0435097