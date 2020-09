Domenica a Ozzano visite al MiCeM

OZZANO - Domenica 20 Settembre, in occasione della manifestazione Golosaria, ad Ozzano Monferrato ci sarà la possibilità di partecipare alle visite guidate che il nuovo MiCeM (Museo dei minatori e delle Miniere del Monferrato Casalese) propone al pubblico.

Il Museo, di recente apertura, è ubicato presso il Polo CementiRossi, in Via Rivara 5, dove è anche la nuova casa della salute e sarà aperto per le visite guidate prenotate dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Le prenotazioni, necessarie al fine di rispettare le norme di sicurezza anti covid-19, possono essere effettuate in via telematica alla mail segreteria@associazioneopero.it o con messaggio privato alla pagina Facebook dell' associazione.

La visita guidata costituisce un occasione ghiotta per conoscere nel dettaglio la vicenda storica ed umana dell' epopea del Cemento nel Monferrato e ad Ozzano in particolare. Dalle ore 15,00 alle 18,00, nel borgo antico ci sarà anche la possibilità di accedere alla Chiesa Parrocchiale di San Salvatore per ammirarne gli affreschi quattro - cinquecenteschi e all'infernot Zavattaro.

Per chi ama camminare c'è “il percorso colorato“ e contrassegnato da grandi matite verdi “panorami e Ciminiere“ (sentiero Cai 738 Km 7,00 circa, facile) che tocca le principali attrattive del ricco patrimonio di archeologia industriale del comune.