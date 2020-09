Poker Pastorfrigor e Predosa, Garbagna ne fa sei

ALESSANDRIA - Attacchi scatenati, difese in affanno: molti gol nel primo turno dei triangolari (e dell'unico quadragolare) di Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria. Poker in trasferta per Pastorfrigor, 4-1 sulla Fortitudo Occimiano:ospiti avanti 2-1 nel primo tempo, con Casone (12') e Pozzatello (20'), accorcia Marangoni (22'). Nel finale di ripresa le altre due reti, di Petri (32') e Borelli (40').

Risultato in fotocopia per il Predosa, che conferma le sue ambizioni, 4-1 a casa del Lerma. Marcatori Magri (10'pt), Zito (17'pt), Scontrino (5'st) e doppietta di Raiteri (12' e 27'st).

Il punteggio più netto è del Garbagna: monologo contro il Gs Lobbi, 6-1, due volte D'Amato (11'pt e 2'st), tris di Lenzi (31' e 45' pt e 33'st) e un gol di Zaccaria (19'st).

L'Atletico Acqui passa di misura in casa del Bistagno: 3-2, con Vitale (5' pt), Daja (38'pt), Troni (42'pt rig), Moretti (2'st) e Lika (59'st).

Anche Sale vince un derby molto sentito e lo fa in esterna, 3-1 alla Castelnovese, che segna con Di Stefano su rigore. Per gli ospiti Gastini, Fossati dal dischetto e Sacchetti.

Pozzolese con il minimo scarto sul campo del Valmilana, decide Piraneo al 38' del secondo tempo.

Un solo pareggio, 1-1 tra Junior Asca e Europa Bevingros: vantagguo locale di Correnti dopo 7', risponde Rama al 24' della ripresa