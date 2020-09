Ubriaco disturba i clienti del Penny, intervengono i Carabinieri

CASALE - Intervento del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri e degli agenti della stazione di Casale questo pomeriggio verso le ore 17.30 nei pressi del Penny Market di Oltreponte. Un giovane nigeriano, in preda ai fumi dell'alcool, disturbava la clientela del supermercato. Il ragazzo, residente in città, sarà sanzionato per ubriachezza.