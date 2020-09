Oggi il consiglio su mozioni e interrogazioni

CASALE - Alle 21 di oggi, martedì 22 settembre, si tiene la prossima seduta del Consiglio Comunale di Casale. Sarà ancora in modalità mista, in presenza e, per i consiglieri che vorranno, in videoconferenza.

«I Gruppi Consiliari - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – hanno espresso la volontà di affrontare molte delle interrogazioni e mozioni iscritte all'ordine del giorno, la discussione delle quali spesso è stata rinviata. Si è pertanto concordato di dedicare la quasi totalità della serata ad esse. L'unica proposta di deliberazione, infatti, è quella relativa all'integrazione del Regolamento per le Civiche benemerenze; poi i lavori proseguiranno con l'esame delle interrogazioni e delle mozioni – sia della maggioranza sia della minoranza – depositate e iscritte da più tempo».

«Fino al permanere dello stato emergenziale – ha proseguito Pivetta -, si manterrà lo svolgimento in presenza e in modalità videoconferenza, consentendo quindi la partecipazione in simultanea da remoto per i Consiglieri che ne avessero necessità. Rimangono anche tutte le precauzioni adottate per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento».