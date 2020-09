Quattro incontri per parlare di migranti a Casale

CASALE - Mirko Oliaro introduce gli appuntamenti organizzati nel 2020 dal Tavolo Migrazioni per il ciclo "Cantiere Migrazione - Un altro punto di vista". Gli incontri, che si terranno al Salone del Mutuo Soccorso di Casale a partire da martedì alle 17.30, sono frutto dell'impegno di 14 tra sigle sindacali e associazioni e saranno valevoli anche come corso di aggiornamento per giornalisti e insegnanti (per tutti gli altri interessati ingresso libero e nessuna prenotazione richiesta). Il primo incontro, dal titolo "Le scelte della politica durante il Coronavirus" tratterà la condizione dei migranti durante la pandemia: dai buoni spesa ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro fino alle conversione dei permessi di protezione internazionale. Relatori l'avvocato e giornalista Gian Luca Vitale e il giornalista Bruno Cantamessa.