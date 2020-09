Due positivi ai test sierologici: salta Casale-Gozzano

CASALE MONFERRATO - Era uno dei timori della vigilia e purtroppo si è concretizzato: Casale-Gozzano si aggiunge, seppur per ora ufficiosamente, all'elenco delle partite rinviate per la positività al Covid-19 di uno o più giocatori nella rosa in attesa di una conferma ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Nerostellati e rossoblu sono comunque in buona compagnia visto che al momento solo in serie D ci sono ben dodici gare rinviate e anche l'esordio di Sanremese e Lavagnese nel loro stesso girone è stato posticipato.

I due giocatori, di cui non sono state rese note le generalità, sono risultati positivi a un test sierologico ma sarebbero completamente asintomatici: il tampone a cui verranno sottoposti nei prossimi giorni servirà a capire se gli anticorpi nel loro sangue sono il residuo di una infezione ormai sconfitta o ancora in corso. Una brutta tegola per i casalesi che ora vedranno infoltirsi ulteriormente un calendario già ricco di infrasettimanali visto il girone a venti squadre: possibile che la data scelta sia il 7 o il 14 ottobre, entrambi mercoledì liberati dall'annullamento della Coppa Italia di categoria.