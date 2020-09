27 positivi alla Casa di Riposo di Villanova: situazione sotto controllo

VILLANOVA - 27 Tamponi positivi sui 46 effettuati sugli altrettanti ospiti della casa di riposo comunale "Vittorio e Cesare Alzona" di Villanova Monferrato. La struttura, gestita dalla cooperativa San Giuseppe Lavoratore, ancora chiusa alle visite esterne, non aveva mai registrato casi di Covid durante i mesi precedenti. Il contagio dovrebbe essere arrivato perciò da qualche operatore. Da lì lo sviluppo del focolaio.

La situazione, come spiega il sindaco Fabrizio Bremide, è fortunatamente sotto controllo: «Nei mesi scorsi la nostra casa di riposo aveva rappresentato un'isola felice. Le autorità sanitarie stanno seguendo con attenzione la situazione. A ieri 26 dei positivi si trovano in un piano riservato della struttura, senza particolari criticità. Un anziano è invece in ospedale, ricoverato. Anche i negativi stanno per essere sottoposti a un nuovo tampone».

Non ci deve essere alcun timore per le scuole: «Il locale mensa è attiguo alla casa di riposo ma separato da essa, ci sono controlli serrati dell'Asl, recentemente intensificatisi, che hanno sancito che la mensa è covid free».

L'episodio, in un paese dove fino a domenica (la notizia della positività dei tamponi effettuati sabato si è avuta lunedì) non c'erano casi di positività, certifica comunque un'emergenza sanitaria ancora ben presente nel territorio, e la conseguente necessità di non abbassare la guardia, continuando ad osservare le disposizioni di distanziamento e continuando l'uso dei Dpi.