I giovani centauri protagonisti domenica a Casale

CASALE - Domenica 4 ottobre alla Cittadella di piazza d'Armia a Casale, il Motoclub Monferrato, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato organizza la terza prova del Trofeo Mario Ferrero, una gara riservata ai giovani piloti di moto da fuoristrada dagli 8 ai 15 anni di età.

Il Trofeo Ferrero è l’evento italiano più importante per i giovani mini-enduristi in quanto permette il confronto tra i ragazzi delle regioni del Nord e Centro Italia.

In abbinamento alla manifestazione quest’anno ci sarà anche il Campionato Italiano E-Bike Enduro con la partecipazione dei piloti che si sono distinti a livello mondiale nell’ambito enduristico come i pluri-titolati Stefano Passeri, Jarno Boano, Maurizio Micheluz e Thomas Oldrati.

Il paddock e il parco chiuso della manifestazione verranno allestiti presso piazza d’Armi dove gli iscritti già dal sabato potranno effettuare le verifiche tecniche e preparare l’area per l’assistenza della propria moto durante la gara.

Il percorso, preparato e pulito dai ragazzi del Motoclub Monferrato, si snoderà nel bosco adiacente al Parco della Cittadella mentre la prova speciale “Cross Test 1” sarà nel prato in direzione del centro commerciale La Cittadella. Il pubblico potrà accedere liberamente e gratuitamente a tifare i ragazzi che saranno impegnati nelle rispettive categorie per aggiudicarsi il tanto ambito Trofeo che ogni anno permette ai giovani talenti di emergere nel campo del fuoristrada motoristico.

La partenza dei primi piloti sarà alle ore 9 e la velocissima categoria dei 125 mini è attesa in prova speciale per le ore 9:10; La gara avrà una durata di circa 6 ore.

Nelle varie categorie ci saranno anche le giovani Lady che nelle precedenti prove hanno dimostrato tutto il loro talento, facendo registrare tempi in prova speciale di tutto rispetto. I giovani piloti del Motoclub Monferrato quest’anno saranno ben 5 suddivisi in tutte le categorie. Sabato 3 ottobre sempre presso lo stesso tracciato verrà svolto il corso CTP Teorico Pratico aperto a tutti i giovani che vorranno provare a migliorare le proprie tecniche di guida grazie all’esperienza degli istruttori federali messi a disposizione dalla Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con il Motoclub Monferrato per poter promuovere questo fantastico sport. Dalle ore 14 infatti i bambini di età inferiore ai 15 anni potranno partecipare con la propria moto e verranno seguiti per tutto il pomeriggio.