Tamponi negativi, Casale torna al completo

CASALE - Sospiro di sollievo al Casale: i due giocatori che, sabato mattina, erano risultati positivi al sierologico, determinando così il rinvio del derby con il Gozzano, sono stati sottoposti a tampone, che ha dato esito negativo.

I due da domani potranno aggregarsi di nuovo al gruppo e riprendere la preparazione con i compagni, in vista della trasferta di sabato, a Santa Margherita Ligure, per affrontare la Lavagnese.

"Notizia molto positiva, per i ragazzi e per tutti noi - sottolinea l'allenatore, Francesco Buglio - Abbiamo una grandissima voglia di giocare, consapevoli, però, delle insidie di una avversaria ostica. Affrontarla al completo è molto importante per provare a mettere il primo sigillo su questo campionato".