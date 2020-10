Aprono al pubblico le dimore storiche

PROVINCIA — La decima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane torna quest’anno domenica 4 ottobre, per la prima volta in versione autunnale. Un’edizione che festeggia il decennale, premiato con medaglia del Presidente della Repubblica. Quest'anno si arricchisce della collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei e con l’Associazione Nazionale Case della Memoria. La Giornata Adsi Piemonte e Valle d’Aosta ha anche ricevuto il sostegno di Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.

Ventisette le dimore visitabili in Piemonte e Val d’Aosta, alcune alla loro prima Giornata Nazionale. In provincia aprono il Castello di Borgo Adorno di Cantalupo Ligure dalla posizione dominante sulla valle, molto apprezzato dal critico Philippe Daverio per le sue collezioni d’arte; Villa La Scrivana a Valmadonna, d’origine cinquecentesca, immersa in un parco di grande interesse botanico; Villa La Marchesa a Novi Ligure, monumento nazionale dai pregevoli arredi che nell’antica limonaia ha inaugurato un museo del vino; il Castello di Rocca Grimalda incorniciato in uno scenografico giardino all’italiana su cui svetta la caratteristica torre circolare; Palazzo Gozzani di Treville a Casale Monferrato, dal 1827 sede dell’Accademia Filarmonica.

Ognuna, fra scampoli di storia e aneddoti raccontati dai rispettivi proprietari, ripercorrerà le vicende che l’hanno vista protagonista, offrendo in molti casi anche piccoli eventi collaterali, degustazioni di vini o di prodotti delle aziende agricole ad esse connesse, così da intercettare gli interessi di un pubblico di ogni età.

Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza vigenti quest’anno è pero necessario prenotare la propria visita. La Giornata Nazionale permetterà ai visitatori di accedere gratuitamente dalle 10,30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17,30. Tutte le informazioni relative a orari, modalità di apertura delle singole dimore e alle prenotazioni (entro giovedì 1° ottobre) sono disponibili sul sito di Adsi al link www.associazionedimorestoricheitaliane.it/visite_giornata_nazionale.php. Nel rispetto dell’attuale situazione saranno osservate tutte le norme previste di distanziamento e sanificazione.