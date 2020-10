Casale e il Monferrato accolgono Piacenza

CASALE - Domenica il Monferrato darà gradita ospitalità al Centro Studi e Valorizzazione delle residenze ducali di Parma e Piacenza che, con il conservatore del Museo Gazzola di Piacenza, Alessandro Malinverni, e Carlo Mambriani, docente di storia dell’Architettura presso l’Università degli Studi di Parma, svolgeranno una visita culturale sul nostro territorio.

Gli ospiti saranno accolti nella mattinata presso il Santuario di Crea e nel pomeriggio saranno accompagnati a Casale Monferrato dalla Presidente del Circolo Culturale dei Marchesi del Monferrato Emiliana Conti, e dopo aver ricevuto il saluto del primo cittadino, Federico Riboldi, visiteranno il Duomo, l’antica biblioteca del Seminario, la chiesa di S.Caterina, il Teatro ed i resti della Cittadella.

Il ritrovo è previsto alle ore 16.00 presso il Teatro Comunale.

E’ la ripartenza del movimento culturale, capeggiata dal Circolo Culturale dei Marchesi del Monferrato, per dare nuovi stimoli alla divulgazione della storia del nostro territorio, che si va ad inserire nei già programmati gemellaggi tra Casale Monferrato e Piazza Armerina nonchè tra Moncalvo e la città di Patti (ME), dopo l’interessante convegno svoltosi pochi giorni fa in Portacomaro nell’ambito di Golosaria.