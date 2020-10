Cerutti: la vecchia società è fallita per la nascita della newco

CASALE - A completamento dell’operazione autorizzata dal Tribunale di Vercelli, che ha portato alla costituzione di Newco “Gruppo Cerutti Srl” e all’affitto del ramo d’azienda operativo di Officine Meccaniche Giovanni Cerutti e dell’intera azienda della controllata Cerutti Packaging Equipment, il Consiglio di Amministrazione della Officine Meccaniche Giovanni Cerutti ha richiesto il fallimento della Società, che è stato dichiarato in data 1 ottobre dal Tribunale.

Un passo inevitabile e previsto. «Come già annunciato - spiega l'azienda in una nota - il Gruppo Cerutti proseguirà, senza soluzione di continuità, l’attività caratteristica delle due Società di cui sopra, consentendo la conservazione dell’avviamento ed il mantenimento di una parte dei posti di lavoro sul territorio. Le quote di Newco, unitamente alle aziende concesse di affitto, saranno poste in vendita dagli organi delle procedure fallimentari a favore di un miglior soddisfacimento del ceto creditorio».