Tanaro, la piena dal tardo pomeriggio. 11 dispersi in Piemonte

Ore 13.05 - Da rifare (di nuovo) il guado di Melazzo. Guarda il video.

Ore 12.35 - Sono 11 i dispersi tra Cuneese e Vercellese, interi paesi isolati, case e strade devastate. È una situazione estremamente critica quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone del Piemonte in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla regione a partire dal pomeriggio di ieri, provocando esondazioni, frane, allagamenti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. Leggi le parole del presidente della Regione, Alberto Cirio.

Ore 12.30 - Ponte Sesia, il fiume sradica la strada. Il video.

Ore 12.20 - Il traffico sulla linea ferroviaria Arquata-Genova (via Mignanego) è sospeso per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona di Genova San Quirico e che hanno provocato la caduta di rami sulla linea di alimentazione elettrica dei treni. Lo riferisce Rfi, la società che si occupa delle infrastrutture ferroviarie. I treni in direzione Genova percorrono l'itinerario alternativo via Busalla, con rallentamenti fino a 30 minuti.

Ore 12.10 - Ignoti hanno rimosso i lucchetti di chiusura della strada 158, tra Novi e Gavi. Lo riferisce la Protezione civile della Provincia di Alessandria. La strada della Lomellina è chiusa nei pressi di Gavi per il pericolo di frane.

Ore 11 - Aggiornamento Arpa sui fiumi: ancora sopra i livelli di pericolo il fiume Sesia e il Toce fino alla serata odierna, ma con livelli stazionari. Previsto ancora in crescita il Po a valle di Crescentino e in particolare dopo la confluenza con il Sesia dove supererà la soglia di pericolo nel pomeriggio. La piena del Tanaro è ora in transito ad Asti ma con livelli che rimarranno al di sotto delle soglie di pericolo.

Nell'Ovadese riaperta da pochi minuti la strada 456 del Turchino in frazione Gnocchetto. Problemi su diversi snodi della rete viaria provinciale a causa di alberi e rami abbattuti riversatisi sulla sede stradale. Problemi con l'energia elettrica nella notte presso la casa di riposo di Lercaro. E' intervenuta la Protezione Civile con i gruppi elettrogeni.

Ore 10.50 - E' attesa tra il tardo pomeriggio e la serata la piena del fiume Tanaro: come spiega l'assessore alla Protezione civile del Comune di Alessandria, Paolo Borasio, "sarà vicina ai 4,80 metri. Non ci saranno problemi per la città, ma abbiamo già firmato l'ordinanza di sgombero delle aree golenali perché sicuramente in quei punti il fiume uscirà".

Ore 10.45 - Chiuso il ponte sul Sesia tra Terranova e Candia. Qui il video.

Ore 10.30 - Chiusa la sp52 ad Altavilla al confine con la provincia di Asti per allagamenti.

Ore 10.25 - Chiusa a tratti la sp207 di Olbicella per caduta massi e alberi.

Ore 10.15 - Chiuso al transito per motivi di precauzione il ponte sul Sesia, tra Terranova (Casale) e Candia Lomellina, in territorio lombardo. L'area è presidiata da Carabinieri e Protezione Civile. Ora l'attenzione è nella zona di Frassineto Po, dove diverse cascine sono in difficoltà per le ingenti precipitazioni. Si sta valutando se provvedere all'evacuazione oppure liberarle dalle acque. Chiusa per frane la strada tra Altavilla e Montemagno.

Ore 7.23 - Il Coordinamento Territoriale di Protezione civile di Alessandria sta operando dalle 24 in sinergia con il Comando Vigili del Fuoco di Alessandria con circa 30 uomini e 10 automezzi per fronteggiare il maltempo che si è abbattuto sulla nostra provincia.

Interventi a Serralunga di Crea con distribuzione di sacchetti di sabbia, Casale Monferrato per prosciugamenti e Ovadese per rimozione alberi abbattuti e pericolanti.