Biblioteca Luzzati: un mese di eventi gratuiti per i più piccoli

CASALE - Tornano le iniziative mensili, a partecipazione gratuita, della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati (situata all'interno del Castello di Casale Monferrato), tra cui Nati per Leggere - che, in Piemonte, si declina in Nati per leggere Piemonte, un progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.

Dopo la sospensione obbligata per l’emergenza CoronaVirus, quindi, i giovani lettori potranno partecipare alle molte iniziative organizzate seguendo alcune importante regole: prenotazione obbligatoria, partecipazione di massimo 8 bambini (esclusi gli accompagnatori e salvo diversa indicazione) e obbligo di indossare la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza e rilevazione della temperatura corporea all’ingresso.

Questi gli appuntamenti per il mese di ottobre:

Mercoledì 7 alle ore 17, si terrà Il melograno, un incontro con il Laboratorio Orticolo curato da Giovanni Ganora.

Giovedì 8, martedì 27 e giovedì 29, sempre alle ore 17 sono in programma una serie di laboratori creativi a tema streghe e fantasmi: i partecipanti sono invitati a presentarsi mascherati. Carta e disegni saranno forniti dalla biblioteca, mentre ogni partecipante dovrà portare astuccio, colla, forbici e colori personali.

Martedì 20 alle ore 17 per preparasi a Halloween il Teatro della Nebbia proporrà La polenta della strega Gironda e altre storie da brivido. Si racconterà di fantasmini, bambini curiosi e losche figure. E per rendere la giornata ancora più interessante, un racconto lo si costruirà insieme! Evento inserito nell’ambito di Nati per Leggere.

Mercoledì 21 alle ore 17 si parlerà della Vita delle api a cura di Gianluca Mortara della ditta Antos di Ozzano Monferrato. Durante l’incontro si scopriranno tutti i segreti di questi utili e interessanti insetti.

Giovedì 22 alle ore 17 appuntamento con la tecnica narrativa del kamishibai (spettacolo teatrale di carta): Barbara Corino proporrà, infatti, Kamishibai monferrino, storie da lontano e da vicino; un incontro-laboratorio per ripercorrere la storia del Monferrato e di alcuni dei suoi personaggi importanti. Al termine della narrazione per immagini, si potranno disegnare le tavole della storia raccontata attraverso la “valigia dei racconti”. Ogni partecipante dovrà portare astuccio, colla, forbici e colori personali. Evento inserito nell’ambito di Nati per Leggere.

Sabato 31 ottobre, notte di Halloween, dalle ore 21 nel Cortile del Castello del Monferrato il Collettivo Teatrale proporrà letture animate sul tema. La serata da brividi sarà aperta a 20 bambini e 20 accompagnatori. Evento inserito nell’ambito di Nati per Leggere.

Maggiori informazioni e prenotazioni: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it e ai numeri 0142 444308, 0142 444302 e 0142 444297.