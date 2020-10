Come raggiungere Mortara e la Lomellina dal Casalese? Le strade consigliate

TERRANOVA - In seguito all'esondazione del Sesia e dei corsi d'acqua dell'idrografia minore di sabato scorso, si registrano diverse modifiche alla viabilità.

È chiusa la Strada Provinciale numero 596 Dir dei Cairoli in direzione Terranova a partire dallo svincolo del casello autostradale Casale Nord dell'A26. La strada, interessata da eventi di dissesto diffuso, smottamenti e letteralmente sradicata dopo Ponte Sesia, in territorio lombardo, resterà inagibile probabilmente a lungo. Le strade alternative per raggiungere Mortara, e in generale la Lomellina sono: la provinciale 31 per Vercelli e successivamente la provinciale 19 in direzione di Stroppiana; oppure strada provinciale 55 per Valenza e successivamente la provinciale 494 Vigevanese in direzione di Pavia.

Il transito fino a Terranova è consentito esclusivamente per i residenti o domiciliati o per chi debba raggiungere la frazione per esigenze di lavoro o famigliari.

La strada provinciale 596 dir dei Cairoli è completamente interrotta in direzione Mortara all'altezza della località La Grangia per il rischio di cedimento strutturale della strada causato dall’esondazione del fiume Sesia.