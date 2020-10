Casale, debutto amaro

CASALE - Dopo due rinvii, prima per covid e poi per l’alluvione a Santa Margherita Ligure, il Casale inizia il suo campionato con una sconfitta casalinga: al Natal Palli, i nerostellati ospitano il Saluzzo e perdono di misura 1-0.

Già dopo pochi minuti gli uomini di mister Buglio si rendono pericolosi con il calcio piazzato di D’Antoni, che colpisce però il palo facendo tremare la porta difesa dall’estremo difensore avversario. Continua a spingere la formazione di casa e al quarto d’ora il colpo di testa di Franchini sfila fuori di poco. Insidiosi poi anche Coccolo e Bettoni che non riescono però a finalizzare la palla in rete. Come recita il detto “gol sbagliato gol subìto”, dopo svariate occasioni non sfruttate dai nerostellati, al 32’ ecco il vantaggio del Saluzzo. Sardo dal limite fa partire un tiro di esterno destro che si insacca, e sullo 0-1 si chiude il primo tempo

Nella ripresa Buglio effettua alcuni cambi, Guida per Mullici e Cocola per D’Antoni: i nerostellati provano ad impostare il gioco e cercano il pareggio, al 18’ Coccolo colpisce in pieno la traversa, tentativo di gol in pallonetto non riuscito. Un attimo prima l’autore del vantaggio ospite viene espulso per somma di ammonizioni, il Saluzzo resta così in inferiorità numerica.

Il Casale continua a spingere senza però riuscire a trovare il pareggio, Buglio inserisce anche Lanza e Fiore per cercare di aumentare l’impatto offensivo ma il risultato non cambia. E il Saluzzo cancella lo 0 dalla casella dei punti.

CASALE – SALUZZO 0-1

Marcatore: pt 32’ Sardo (S)

Casale: Tarlev, Fabbri (pt 41’ Nouri, st 41’ Fiore), M’Hamsi (st 32’ Lanza), Romeo, Cintoi, Bettoni, Mullici (st 10’ Guida), Vecchierelli, D’Antoni (st 10’ Cocola), Coccolo, Franchini. A disp.: Rovei, Fontana, Graziano, Premoli. All.: Buglio

Saluzzo: De Marino, Pittavino, Serra, Caldarola, Carli, Bedino, N. Clerici, Soumahoro, Carrer, Sardo, Barale. A disp.: Busano, Masina, Mazzafera, S. Clerici, Peirano, Rrotani, Portel, Gaboardi, Tosi. All.: Boschetto