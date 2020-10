Una finestra sul Monferrato: le foto vincitrici

ROSIGNANO - L'ampia partecipazione, ben 42 autori e 118 fotografie, ha reso molto difficile il compito della Giuria di indicare le fotografie vincitrici del contest "Una finestra sul Monferrato, omaggio ad Angelo Morbelli. In ricordo di Elena Marchis e Roberto Morbelli". Gli scatti ricevuti sono stati infatti tutti di elevata qualità e ben rappresentano i luoghi del Monferrato ed i temi trattati dal Pittore divisionista Angelo Morbelli nei suoi quadri, aspetti che possono essere approfonditi grazie alle postazioni del Percorso Morbelliano, percorrendo le strade di frazione Colma (e dintorni) e del Capoluogo di Rosignano Monferrato.

Il contest è stato lanciato lo scorso anno, nel solco delle manifestazioni legate al Centenario della morte del Pittore ed è stato l'occasione per onorare la memoria e perpetuare il ricordo di Elena Marchis e Roberto Morbelli, prematuramente scomparsi, entrambi fortemente legati al territorio Rosignanese per vincoli familiari, amore per l'arte e la storia.



Il primo premio è stato assegnato a Fiore Dal Santo per la fotografia "Verso la Colma in un pomeriggio d'autunno". Seguono Alessandro Dolce con lo scatto "Ombre Divigne", Monica Brusasco con la fotografia "Scorci Incantati", Alessia Zeffiretti con lo scatto "La mia finestra sul Monferrato" e Mauro Gallinaro con la fotografia "Shadows and lights". Il Premio Speciale in memoria di Elena Marchis è stato assegnato a Mauro Rosso per la fotografia "L'alba del trifulau" mentre il Premio Speciale in memoria di Roberto Morbelli è stato riconosciuto a Patrizia Battegazzore per la fotografia "Scorcio da Villa Maria".

Tutte le fotografie sono esposte presso il Teatro Ideal e la Mostra Fotografica è visitabile nei prossimi fine settimana, rivolgendosi all'Info Point in piazza Sant'Antonio (aperto sabato e domenica con orario 10-12.30 e 15-18).

La premiazione si è tenuta presso il Teatro Ideal a Rosignano Monferrato domenica 4 ottobre, nell'ambito della manifestazione "Vendemmia in Arte 2020" e si è conclusa con lo spettacolo musicale "Bottled Emotions" proposta dal gruppo Acme Duo.