Casale non gioca, un positivo nello staff

CASALE - Un avvio di stagione decisamente tormentato per il Casale: terzo rinvio in quattro turni, spostata a data da destinarsi la partita Castellanzese - Casale, in calendario domenica 11. Dopo che è stato accertato un caso di positività nello staff, la società lo ha immediatamente comunicato al Dipartimento Interregionale, che ha comunicato il rinvio.

A forte rischio anche il recupero di mercoledì 14, al Palli, con il Gozzano.

Già qualche ora fa era stata rinviata, sempre per positività emersa con i test sierologici, la gara di domani tra la juniores del Casale e il Gozzano