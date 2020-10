Mombello: concluso un lotto di asfaltature da 60mila euro

MOMBELLO - Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura di alcune strade comunali a Mombello Monferrato. I cantieri, finanziati in parte dalle Regione Piemonte e in parte con fondi comunali attingendo all’avanzo di amministrazione, hanno comportato una spesa di 60.000 euro. Le operazioni sono state svolte dalla ditta Allara di Casale Monferrato e hanno compreso alcuni tratti della via Principale in frazione Pozzengo, compreso il piazzale antistante la Chiesa parrocchiale di San Bononio, e un tratto della strada di accesso alla Frazione di Morsingo, oltre ad alcuni rattoppi in varie parti del Comune. Tali lavori si aggiungono a quelli già effettuati l’anno scorso in altre località del comune monferrino, mentre rimangono ancora da sistemare altri tratti di strade comunali che verranno prese in considerazione a partire dall’anno prossimo nel tentativo di rendere la rete viaria comunale più efficiente entro i prossimi tre anni.