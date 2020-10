Pigato vince a Parigi, festeggia la Canottieri Casale

PARIGI - Festeggia anche la Canottieri Casale con Lisa Pigato, che conquista il titolo di doppio femminile juniores al Roland Garros. Un risultato storico per la giovane lombarda: il successo nel torneo di categoria, grado A under 18, è il primo Slam di una giocatrice di A1 del circolo casalese.

In finale Pigato ed Eleonora Alvisi, 17 anni di Barletta, impiegano meno di un'ora e mezza per battere le russe Maria Bondarenko e Diana Shnaider, teste di serie numero 5, 7/6 6/4 dopo una partita intensa e a lungo in equilibrio. E' il terzo oro conquistato, in doppio, da tenniste azzurre a Parigi: le prime sono state Alice Canepa e Giulia Casoni nel 1996, seguite tre anni dopo da Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

Over 40, Falleti per il tris

Proprio Canepa è impegnata, in queste ore, a Sesto Fiorentino nella finale del campionato italiano Over 40 femminile, insieme all'alessandrina Manu Falleti, capitana della squadra, e alla milanese Anna Ferrari. Anche oggi 3/0, contro Giannoccaro Monopoli, per la formazione dell'At Borgotrebbia, che domani affronterà Giglio Rosso Firenze, l'altro team a punteggio pieno, per provare a conquistare il terzo scudetto consecutivo.