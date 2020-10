Oggi torna a Casale il mercatino antiquario

CASALE - Ottobre, il mese enologico per eccellenza nel Monferrato, quello in cui conclude la vendemmia è sempre stato fortunato per l'antiquariato di Casale Monferrato. Intanto perchè è il mese in cui la manifestazione è nata: erano le 10.30 di sabato 20 ottobre 1973 quando l'allora ministro del bilancio Antonio Giolitti tagliava il nastro della prima edizione in piazza Mazzini. Una trentina di espositori alcuni dei quali provenienti anche da Napoli, Caserta e Taranto. Quasi cinquanta anni dopo il Mercatino dell'Antiquariato è ancora più che mai attivo a Casale e gli espositori sono diventati 300. Abitualmente sono, anzi, molti di più, ma le misure anti Covid19 hanno limitato la capienza del Mercato Pavia in piazza Castello dove si svolge la manifestazione.

Domenica 11 ottobre (e solo domenica) una nuova edizione: il quarto appuntamento dopo l'interruzione del lockdown (l'unica in 50 anni). Un data che appunto cade in uno dei mesi molto amati dai turisti che scelgono il Monferrato per i colori delle vigne e i profumi del vino. Vino che sarà ben presente anche sui banchi dei tanti antiquari: tra bottiglie, bicchieri, cavatappi, quadri delle colline e mobili per cantina e tanti richiami a una gloriosa tradizione enoica di queste terre.

Gli orari per l'ingresso al pubblico saranno dalle 8 alle 17.30. Entrata e uscita saranno diversificate: si accederà al mercato Pavia dal lato pedonale sotto la palazzina Liberty e si uscirà da Piazza Castello. Tutti i visitatori avranno l'obbligo di indossare la mascherina e di mettersi i guanti o di sanificare le mani in caso vogliano toccare la merce degli espositori. Vale per tutti la raccomandazione di non accalcarsi di fronte ai banchi.