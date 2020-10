Domenica 25 ottobre Cacciari in Sinagoga

CASALE - Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari inaugura una nuova serie di appuntamenti culturali negli ambienti del complesso ebraico di Casale in vicolo Salomone Olper.

In Sinagoga la visita di Cacciari è prevista per domenica 25 ottobre alle 16. Con Giulio Disegni, vicepresidente dell’UCEI, e Michele Rosboch, professore di Diritto all’Università degli Studi di Torino, l'intellettuale ragionerà intorno a “L'idea di giustizia dal pensiero classico a ebraismo e cristianesimo”. Un tema che parte dalle radici storiche dei rapporti umani fino ad affrontare le tematiche più attuali del nostro concetto di giustizia. Una riflessione che tre relatori di questo livello sono in grado di affrontare da angolazioni diverse e coincidenti.

Massimo Cacciari è considerato uno dei più autorevoli filosofi teoretici contemporanei. Nato a Venezia. città di cui è stato sindaco, è stato Direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Accademia di Architettura di Lugano e nel 2002 ha fondato la Facoltà di Filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, di cui è il primo preside. Dal 2012 è professore emerito di Filosofia presso lo stesso Ateneo. È stato co-fondatore e co-direttore di alcune delle riviste che hanno segnato la vita politica, culturale e filosofica italiana e autore di decine di pubblicazioni, La sua ricerca teoretica si concentra nel “trittico”: Dell’Inizio, Milano 1990; Della cosa ultima, Milano 2004; Labirinto filosofico, Milano 2014.

Michele Rosboch, vanta una lunga carriera universitaria e di studi, oltre che in giurisprudenza anche in storia del diritto, paleografia e diplomatica. Professore Associato oggi è titolare di Storia del diritto italiano ed europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino (sede di Torino) e tiene anche i corsi di Diritto comune e Storia delle dottrine politiche nella sede di Cuneo.

Giulio Disegni Vice Presidente e Assessore al Patrimonio UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, giurista e cassazionista, ha al suo attivo numerose pubblicazioni sia in tema di diritto che di storia ebraica.

È richiesta la prenotazione per partecipare all'evento: 0142 71807 o segreteria@casalebraica.org. Mascherina obbligatoria.