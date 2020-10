Il Casale resta ancora ai box

CASALE - Ancora una volta Francesco Buglio e i suoi uomini hanno preparato la partita come se si dovesse giocare. E, invece, anche il recupero con il Gozzano, in programma oggi pomeriggio, alle 15, al 'Palli', è stata rinviato a data da destinarsi, "per cause di forza maggiore".

Dopo la positività di un componente del gruppo squadra (non giocatori, né staff tecnico), che aveva fermato la gara di domenica scorsa con la Castellanzese, lunedì mattina tutti i tesserati sono stati sottoposti a tampone. Fino a ieri sera ancora nessuna comunicazione sugli esiti e questa mattina la decisione dell'ennesimo spostamento in un calendario che, per i nerostellati, adesso è a dir poco confuso e incerto.

Ora il Casale dovrebbe scendere in campo domenica, al Palli, con la capolista Bra, che comanda con 10 punti, ma ha sempre giocato. Poesio e compagni sono a 0, con tre partite da recuperare, con Gozzano, Lavagnese (il 28) e Castellanzese.