Anche dalla provincia a Roma per dire stop alle aggressioni agli agenti

ROMA - Anche una delegazione del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) ha preso parte ieri a Roma alla manifestazione indetta per dire "basta" alle aggressione agli agenti e al personale in divisa. "Se non riusciamo ad avere la nostra sicurezza, come possiamo garantire quella degli altri?" è stato il messaggio dell'evento al quale hanno partecipato centinaia di rappresentanti di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale e persino rappresentanti delle Guardie Giurate, coordinati dal Sap.

La delegazione alessandrina del Sap è stata guidata dal vice segretario regionale Maurizio Paduano. Secondo quanto rilevato dall'osservatorio del Sap quotidianamente si verifica un’aggressione ogni 3 ore, per un totale di quasi 8 al giorno: praticamente più di 235 episodi al mese. Le forze dell'ordine hanno voluto lanciare un messaggio al Governo, a cui hanno chiesto di essere maggiormente tutelate da norme adeguate. Presenti all'evento il leader della Lega Matteo Salvini, Antonio Tajani di Forza Italia, Maurizio Gasparri e molti altri rappresentanti politici tutti di area centro destra «benché gli inviti partiti dal Segretario Nazionale Stefano Paoloni siano stati recapitati a tutti i leader dei partiti che siedono in Parlamento» commenta Paduano.