Yamato: domenica a Casale Workshop di xilografia giapponese

CASALE - Domenica l'associazione Yamato organizza un workshop di Mokuhanga - metodo Munakata (Xilografia giapponese) dalle 10.30 alle 17.30 a cura di Asako Hishiki. Una giornata dedicata alla xilografia, tecnica di stampa secondo il metodo del maestro Munakata Shiko (1903/1975), l'artista che ha ideato la tecnica.

Attivo nel periodo Showa (1926-1989), ha personalizzato il metodo di incisione apportando alcune modifiche. La tavola di legno veniva inchiostrata di nero per inciderla immediatamente senza la mediazione del disegno. L’inchiostro -sumi- utilizzato sulla tavoletta rappresentava per l’artista un’ideale di bellezza, di vuoto e silenzio difficilmente superabile dall’intervento artistico. L'interesse verso la xilografia, dopo un periodo di oblio, rinasce nel XX secolo, quando una nuova generazione di artisti rimane affascinata dalla tecnica: influenzati dal metodo occidentale che vede la stampa come momento creativo piuttosto che solo metodo di riproduzione. Uno dei più famosi artisti di quel tempo è stato Munakata Shiko (1903-1975). Artista che si occupò di tutto il processo di realizzazione dell'opera, dal disegno all'intaglio alla stampa finale.

Durante il workshop si potrà sperimentare tutto il processo creativo, dalla realizzazione delle matrici alla stampa su carta. Non è necessaria alcuna esperienza, tutti i materiali saranno forniti dall'insegnate. La matrice e le stampe prodotte rimarranno di proprietà del corsista; richiesto contributo di partecipazione. Una giornata dedicata all’arte xilografica, attraverso la pratica diretta, guidati da Asako Hishiki, maestra della tecnica. La prenotazione è obbligatoria (yamato.casale@gmail.com, 349 850 8918)