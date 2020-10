Casale resta al palo, Bra va in fuga

CASALE - Il Casale resta al palo, il Bra va in fuga. Ancora disco rosso al Palli per i nerostellati (0-2) che, anhe davanti al pubblico, non riescono a cancellare lo 0 in classifica.

Parte forte la squadra ospite che già al 5’ realizza la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un tiro piazzato, Gaeta spizza di testa e firma l'1-0. Al 22’ è ancora il Bra a cercare di sfondare la porta nerostellata, il tiro dalla lunga distanza di Tuzza esce a lato di poco. I padroni di casa faticano a ingranare, le idee sono poche e solo al 25’ Coccolo calcia debole in porta parato da Guerci.

Nella seconda frazione ci prova subito Poesio, ma con un tiro debole e poco convito che si spegne sul fondo.

Al quarto d’ora il colpo di testa di Bettoni termina alto.

E' l'ultima fiammata, da quel momento i nerostellati non si rendono più pericolosi e non si avvicinano mai alla porta avversaria.

Al 4' dell'interminabile recupero rigore per il Bra: dal dischetto non sbaglia Cardore.

Casale - Bra 0-2

Marcatori: pt 5’ Gaeta, st 49’ Cardore rig

Casale: Rovei, Nouri (st 42’ Fontana), M’Hamsi (st 23’ Guida), Romeo, Cintoi, Bettoni, Mullici (st 14’ Lanza), Poesio, D’Antoni (st 35’ Fiore), Coccolo, Vecchierelli. A disp.: Tarlev, Albino, Massone, Premoli, Cavigiola. All.: Buglio

Bra: Guerci, Olivero, Bruno, Rossi, Saltarelli, Tuzza, Campagna, Gaeta, Cardore, Merkaj. A disp.: Baggio, Gonella, Cuoco, Daqoune, Bongiovanni, Giaccardi, Magnaldi. All.: Daidola