Buona partenza per la "Stagione del Tartufo Bianco" a Murisengo

MONCALVO - La Fiera Nazionale del Tartufo Trifola d’Or di Murisengo, trasformatasi quest'anno a causa del Covid in "Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato", è partita con il piede giusto. Il primo fine settimana è piaciuto ai visitatori provenienti dalla Lombardia e dai capoluoghi di provincia piemontese. Svuotato il banco dei tartufi presso l’Angolo del Trifolau. Nei prossimi giorni verranno perfezionati gli ultimi dettagli della nuova formula, per risultare ancora più performante.

“Da Fiera a Stagione, il Tartufo Bianco Pregiato resta il protagonista assoluto e, intorno a lui, verrà rimodulata l’offerta

cercando di soddisfare le aspettative dei fruitori e dilazionando la proposta in un periodo più esteso e in ambiti

maggiormente allargati e diffusi” spiega il sindaco Gianni Baroero. “Con questa formula abbiamo scelto la prudenza: non la

tradizionale fiera e nessun evento, ma tante occasioni da poter fruire individualmente”. Gli appuntamenti continueranno per altri 8 fine settimana fino al 13 dicembre.