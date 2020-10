A Casale arriverà un campo per il tiro a volo?

CASALE - Sabato pomeriggio il sindaco Federico Riboldi ha incontrato a Palazzo San Giorgio il presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo Luciano Rossi e quello regionale Pino Facchini. L'appuntamento è stato occasione per discutere sull’opportunità di realizzare a Casale Monferrato un campo di tiro a volo.

«L’installazione di un campo di tiro a volo – ha sottolineato il sindaco Riboldi – potrà portare a un ritorno in termini di attrazione turistica e ospitalità significativo. Per questo motivo stiamo valutando con grande serietà alcune aree isolate per la realizzazione di questo importante impianto. Un grazie, quindi, al presidente nazionale Rossi e a quello regionale Facchini che hanno voluto onorarci della loro presenza a Casale Monferrato, ricambiando la visita di fine settembre a Roma con l’assessore Luca Novelli».