Due studenti positivi al Balbo, in 60 in isolamento fiduciario

CASALE - Due classi (con i rispettivi insegnanti) del Balbo in isolamento fiduciario a causa di altrettanti casi di Covid riscontrati in due studenti. A comunicarlo è stato lo stesso preside Riccardo Calvo sul registro elettronico: “tra sabato e lunedì due classi sono state poste in quarantena per due casi di alunni positivi al Covid”.

In isolamento ci sono circa 60 persone, insegnanti compresi. I contagi sarebbero venuti esternamente all'istituto.

Le classi coinvolte ora seguono la didattica a distanza.