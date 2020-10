Si ribalta un camion a Terranova: nessun ferito

TERRANOVA - Non ci sono fortunatamente feriti nell'incidente autonomo che ha coinvolto un autoarticolato questo pomeriggio verso le 16 a Terranova lungo la strada Provinciale ex Strada Statale 596 dir dei Cairoli (nella foto l'immagine inviataci da un nostro lettore). Il mezzo, di una ditta novarese, era al lavoro per la Provincia di Alessandria nel trasporto di terra per il consolidamento della strada interrotta verso la Lomellina. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Per Terranova si transita a senso unico alternato, visto che la motrice del mezzo occupa metà della carreggiata (il rimorchio si è invece adagiato nel campo adiacente). Le operazioni di rimozione dovrebbero aver luogo tra poco, verso le 18.30. Durante le manovre la strada verrà chiusa completamente. Per raggiungere la frazione si dovrà passare da Villanova-Motta de' Conti.