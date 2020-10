Sostituzione del porfido in centro: viabilità modificata

CASALE - Da questa mattina, lunedì 19 ottobre, sarà chiuso al traffico il tratto di via Mameli tra via della Biblioteca e piazza Tavallini per permettere l’avvio dei lavori di manutenzione e sostituzione del porfido.

Nelle zone limitrofe, quindi, la viabilità sarà modificata: per chi percorre via della Biblioteca, sarà possibile svoltare a sinistra in via Mameli per poi raggiungere via Benvenuto Sangiorgio; mentre verranno invertiti i sensi unici di marcia di via dell'Asilo, che diverrà percorribile da piazza Statuto, e della via Ruffino Aliora per consentire il raggiungimento di via Paleologi.

I lavori, condizioni meteo e climatiche permettendo, dovrebbero svolgersi nell’arco di una decina di giorni.