Angelo Morbelli: busto commemorativo sulla tomba famigliare

CASALE - Lunedì 19 ottobre è stato installato un busto commemorativo del pittore monferrino Angelo Morbelli presso la tomba famigliare nel cimitero monumentale di Casale Monferrato. L'opera è dell'artista casalese Giovanni Saldì che ne ha ideato il progetto e ha curato la realizzazione di questa e di altre due copie del medesimo busto (di cui una ancora in fase di assemblaggio presso il nuovo Liceo artistico). Sullo scalone d'onore di San Giorgio, infine, è già stata collocata la terza e ultima versione.

Un contributo fondamentale è arrivato da parte del Museo Civico di Casale che ha supervisionato l'intero lavoro e «fatto da tramite con i competenti uffici della Soprintendenza» ha spiegato Saldì. Indispensabile per l'artista infatti è stato il confronto con le sculture figurative ottocentesche conservate in città, in particolare presso la casa di riposo. Il basamento del busto, inoltre, è stato realizzato in collaborazione con la ditta locale Matteo Maryni metalli.

Si tratta di un progetto che conclude una serie di manifestazioni tenute nel corso del 2019, centenario della morte del pittore. «Ricordare una figura dello spessore di Angelo Morbelli è stato un atto doveroso della città e del territorio a cui era legato non solo artisticamente» precisa il sindaco Federico Riboldi. «Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Saldì, quindi, abbiamo potuto commemorare degnamente uno dei maggiori pittori italiani, le cui spoglie giacciono nel nostro cimitero e le opere sono custodite nei maggiori musei internazionali, oltre a quelle presenti nella Galleria dell'Ottocento del nostro Museo Civico».

Durante l'installazione erano presenti Alessandro Morbelli, come rappresentate della famiglia, e la coordinatrice del Museo Civico Elena Varvelli; oltre all'artista Giovanni Saldì e a Matteo Maryni.