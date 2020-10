Mossano: «No a un nuovo lockdown»

CASALE - Il presidente del comitato casalese di Confcommercio-Unicom, Costantino Mossano, è intervenuto nei giorni scorsi dichiarando la sua preoccupazione per le conseguenze che le attività commerciali dovranno affrontare in seguito alle restrizioni previste dal nuovo Dpcm.

Lo ha fatto spiegando come « La situazione imponeva sicuramente dei provvedimenti (i dati epidemiologici sono sotto gli occhi di tutti) ma ancora una volta va a piovere sul bagnato, ovvero su un settore come il nostro che, nonostante le resilienza e lo spirito di sacrificio dei suoi appartenente, è già stato duramente colpito dai mesi di lockdown che, se sciaguratamente venisse ripetuto, andrebbe definitivamente ad affossare migliaia e migliaia di esercizi che, questa volta non sarebbero più in grado di riaprire».

Il presidente di Confcommercio ha quindi continuato: «Dobbiamo costatare che si vanno a "punire" categorie ed attività che in questi mesi hanno affrontato grandi sacrifici, personali ed economici, hanno patito penalizzazioni in termini di danno emergente e di lucro cessante, hanno nella grande parte rispettato le regole imposte dai protocolli ed ora si vedono calare questi provvedimenti come una mannaia sul collo, pagando le conseguenze di comportamenti imprudenti tenuti da altri e non certo nella nostra Città e sul nostro territorio».

Mossano ha infine concluso: «Anche in questo momento non facile saremo al fianco dei nostri associati, dei commercianti e dei pubblici esercenti».