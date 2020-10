Omicidio a Casale: la vittima è Fabio Spiga

CASALE - C'è probabilmente la gelosia dietro l'omicidio consumatosi nella notte a Casale Monferrato, in vicolo Legnano (una traversa di via Caccia), in un appartamento al primo piano. Luca Meloni è il presunto omicida, mentre la vittima è il marito Fabio Spiga, 43 anni, che lavorava all'Eurospin di viale Giolitti.

I due erano sposati da circa tre anni: sul luogo del delitto Polizia, inquirenti e anche alcuni colleghi di Spiga, sconvolti dalla notizia. Ieri sera, infatti, una donna aveva detto loro che l'uomo aveva avuto un infarto e che non sarebbe andato a lavorare. Meloni, contattato dagli stessi colleghi, aveva confermato il malore, con l'impossibilità di contattare il compagno per via della rottura del telefono ma dicendo comunque che sarebbe tornato al supermercato giovedì.

L'episodio risalirebbe a questa notte: entrambi erano di origine sarda, ma avevano vissuto a Recco prima di trasferirsi a Casale da qualche anno.