Casale: Riboldi sospende la Ztl fino al 24 novembre

CASALE - Il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, con un'ordinanza firmata oggi ha disposto la sospensione della Ztl (zona a traffico limitato) in tutto il territorio cittadino da domani, domenica 1 novembre, fino a martedì 24 novembre incluso. L'intenzione, spiega in una nota diffusa poco fa, è quella di favorire le attività, in primis i servizi di ristorazione impegnati nelle consegne a domicilio.