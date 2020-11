Le opere monumentali di Helidon Xhixha in centro a Casale: "Espressioni di luce"

CASALE - È iniziato questa mattina a Casale il processo di installazione della mostra a cielo aperto "Casale risplende". Nove grandi opere collocate in centro città, realizzate dall'artista di fama internazionale Helidon Xhixha in collaborazione con l'Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea. Le sculture vengono poste in cinque luoghi simbolo della città: il Castello del Monferrato, il Teatro Municipale, Palazzo Langosco, il chiostro di Santa Croce e piazza Mazzini. Il curatore è Anselmo Villata. L'installazione terminerà entro il fine settimana. Le opere rimarranno in città fino alla fine di febbraio.