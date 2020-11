'Colli del Monferrato e del Moscato' si farà

CASALE - Semaforo verde per il 23° 'Ronde Colli del Monferrato e del Moscato', in calendario a Casale il 5 e 6 dicembre. Lo annuncia Moreno Voltan, presidente del Vm Motor Team, che guida la macchina organizzativa, dopo l'ultimo Dpcm che autorizza le competizioni sotto l'egida di Aci Sport, anche nelle regioni inserite nella 'zona rossa'.

"La data del nostro rally è dopo la scadenza dell'ultimo Dpcm: l'augurio è che la situazione migliori e si registri un allentamento delle misure. Il Casalese tiene molto a questa competizione - sottolinea Voltan - mi auguro che serve anche a molte realtà che, oggi, stanno vivendo nlla più totale incertezza". Iscrizioni aperte, da oggi fino al 25 novembre. Verifiche sportive, come da protocollo, solo online, quelle tecniche saranno ospitate nel parco assistenza, in Piazza d'Armi, dove saranno anche il quartier generale e la direzione gara. La gara sarà ' a porte chiuse'.

Vogliamo dare un segnale forte a tutto il mondo del rally: mai come adesso servono solidarietà e collaborazione

"E' un dispiacere non avere il pubblico, ma la situazione è delicata e dobbiamo rispettare questa decisione e poi progettare un 2021 in grande stile - insiste Voltan - Qualcuno si chiederà perché siamo così determinati a portare avanti il 'Colli del Monferrato': lo facciamo anche per i preparatori e per i molti addetti ai lavori, persone che hanno bisogno di lavorare. L'indotto attorno a una competizione rallistica sta subendo gravi perdite e la nostra scelta va nella direzione di un aiuto concreto. Il nostro vuole essere un segnale forte per tutto il nostro mondo, che oggi ha bisogno di solidarietà e collaborazione".

Voltan può contare anche sull'appoggio delle istituzioni, soprattutto del Comune di Casale, che considera questo evento una importante occasione di promozione.