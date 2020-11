Lesioni e minacce (con una pistola giocattolo) a un giovane di Morano: denunciati in tre

MORANO - I Carabinieri di Balzola hanno deferito in stato di libertà un 33enne, un 19enne e un 21enne di origini maghrebine, tutti gravati da pregiudizi di polizia, per lesioni personali in concorso, minaccia aggravata e violazione delle norme in materia di armi. I tre, per futili motivi, hanno provocato lesioni a un giovane di Morano sul Po. Nella circostanza, il ragazzo di origini maghrebine ha estratto una pistola per minacciare di morte la vittima. La successiva perquisizione presso il suo domicilio ha permesso di rinvenire l’arma, rivelatasi essere una riproduzione giocattolo, comunque posta sotto sequestro.