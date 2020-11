Pubblicata la graduatoria provvisoria per le case popolari di Casale

CASALE - È stata pubblicata oggi, lunedì 9 novembre, la graduatoria provvisoria del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale (le cosiddette case popolari).

L’elenco è disponibile sia sul sito dell’Atc Piemonte Sud che sulla pagina dedicata nel sito del Comune di Casale.

La graduatoria provvisoria è stata stilata in base alle domande pervenute dal 9 dicembre 2019 al 27 gennaio 2020 e vede, per il momento, 148 domande ammesse e 49 non accettate.

«Purtroppo l’emergenza Covid ha fatto ritardare la pubblicazione della graduatoria provvisoria ma ora si è avviata la procedura per arrivare a quella definitiva: da oggi, infatti, i partecipanti al bando potranno, entro 30 giorni, presentare l’eventuale ricorso che sarà poi valutato dall’apposita commissione. Trascorsi i termini e valutate le eventuali opposizioni potremo poi pubblicare l’attesa graduatoria definitiva» ha spiegato l’assessore Luca Novelli.