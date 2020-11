Tagliare la legna per casa propria? Lo spostamento non è consentito

PROVINCIA – In seguito all'entrata in vigore delle restrizioni previste dal Dpcm del 3 novembre, il comando regionale dei Carabinieri forestali ha chiarito come siano vietati gli spostamenti finalizzati ad eseguire interventi di selvi-coltura per il rifornimento di legna per uso personale.

Anche sul sito del Governo non è più presente nessun riferimento al fatto che il rifornimento sia consentito se effettuato da privati.