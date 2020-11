Un francobollo per il 75° anniversario del Circolo Filatelico Casalese

CASALE - Questa mattina - dalle 9 alle 12 - sarà possibile marcare le proprie corrispondenze con uno speciale francobollo. Per farlo sarà necessario recarsi presso la sede delle Poste Italiane in Piazza Cesare Battisti 23 solo in questa fascia d'orario.

Il servizio temporaneo è stato attivato in occasione del 75° anniversario del Circolo Filatelico Numismatico Casalese. Si potranno richiedere anche eventuali commissioni, ma solo presso lo sportello filatelico nella sede principale.