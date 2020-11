Addio ad Aldo Visca, il sindaco di Cerrina colpito dal Covid

CERRINA - È morto Aldo Visca, 67 anni, sindaco di Cerrina. Ricoverato il 29 ottobre per una febbre sospetta all'ospedale Santo Spirito di Casale, nei giorni successivi è risultato positivo al Sars Cov 2. Visca, molto conosciuto per il suo impegno politico (era anche consigliere delegato all'Urbanistica della Provincia), è deceduto oggi. Lascia la moglie Anna e il figlio Vittorio.

Visca nella sua carriera di amministratore pubblico è stato sindaco del paese monferrino dal 1987 al 2004, poi ancora dal 2009.

Il Presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, ha diramato un messaggio di cordoglio: «Interpretando il sentimento unanime di cordoglio di tutto il Consiglio Provinciale, dei Dirigenti e del personale tutto dell'Ente, affranto e commosso, partecipa al lutto della famiglia e dell'intera comunità di Cerrina, per la prematura scomparsa del Consigliere Provinciale Aldo Visca».

Esprime il suo cordoglio anche del capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro: «Mi unisco al dolore della famiglia, della comunità di Cerrina e del suo partito per la scomparsa di Aldo Visca. Siamo stati molti anni insieme in consiglio provinciale e ho avuto modo di apprezzare il suo garbo istituzionale e la sua grande passione per l’amministrazione della cosa pubblica. Il confronto con lui era sempre costruttivo e arricchente perché fondato sul rispetto delle idee dell’altro: per Aldo Visca potevi essere un avversario politico ma mai un nemico. Ciao Aldo ci mancherai».

Sui social il cordoglio del sindaco di Casale Federico Riboldi: «Uomo pacato e onesto. Arvedse Aldo».

Sui social anche il cordoglio di Augusto Cavallo, sindaco del vicino Comune di Mombello.

Messaggio di cordoglio anche dalla pagina del Comune di Morano Po.

Articolo in aggiornamento