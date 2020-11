Casale si prepara al Natale. Alberi in arrivo, accensione delle luminarie sabato prossimo

CASALE - Fin dalle prime ore dell'alba di ieri mattina è iniziato (con tanto di "prova" delle luci), ai giardini di piazza Martiri della Libertà (piazza Dante) e in piazza Mazzini a Casale l'allestimento degli addobbi natalizi. Ai giardini c'è la slitta di Babbo Natale con le renne, in piazza una grande stella cometa. In settimana arriveranno anche gli alberi. L'accensione ufficiale avrà luogo sabato 21 novembre.