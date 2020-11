Stalking ai vicini: donna di 62 anni di Murisengo finisce in carcere

MURISENGO - La sessantaduenne di Murisengo Maria Bruno lo scorso luglio era finita ai domiciliari con il marito per comportamenti vessatori nei confronti dei vicini. Dopo un periodo di apparente tranquillità e quiete la donna ha ripreso a porre in essere la condotta per la quale era stata destinataria della misura restrittiva: ha ricominciato a stalkerizzare i suoi vicini di casa.

Gli episodi vessatori sono stati nuovamente denunciati da questi ultimi ai Carabinieri di Murisengo che, dopo le indagini, hanno riferito all'Autorità giudiziaria. Il Gip di Vercelli Fabrizio Filici, sulla richiesta di Mariaserena Iozzo per la Procura, ha perciò emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere, dove la donna si trova in attesa dell'interrogatorio di garanzia.