A Casale troppo pm10 nell'aria: «La sospensione della Ztl è profondamente sbagliata»

CASALE - Continua a far discutere il provvedimento di sospensione della Ztl adottato dalla giunta casalese guidata da Federico Riboldi.

Sul tema torna a intervenire la sezione cittadina di Legambiente e lo fa in seguito ai dati forniti dall’Arpa nei giorni scorsi: «La presenza del pm10 nell’aria che respiriamo testimonia chiaramente che nella nostra città la concentrazione di polveri sottili è al di sopra del livello di guardia (superiore ai 50µ/m3). Noi respiriamo, senza respirare bene, nulla è possibile, lo insegna il Covid ma lo insegnano tutti gli studi sulle malattie causate dall’inquinamento atmosferico, che al Covid sopravvivranno, ahinoi» dicono gli ambientalisti che, in generale, spiegano di non essere stati sufficientemente ascoltati in questi mesi.

«Abbiamo più volte richiesto all’Amministrazione comunale di Casale Monferrato un confronto sulle questioni ambientali, che riteniamo di vitale importanza per affrontare la terribile crisi che stiamo vivendo e per prospettarne una fuoriuscita contrassegnata da un cambiamento a nostro giudizio necessario e urgente. Abbiamo proficuamente discusso alcune questioni una prima volta con l'assessore all’ambiente, Maria Teresa Lombardi, ma dal Sindaco non abbiamo avuto le risposte ai quesiti sollevati, né l’attenzione che speravamo, considerando – ribadiamo – che parlare di ambiente significa parlare di benessere della comunità. Siamo consapevoli che il momento che stiamo attraversando è difficile per la cittadinanza e per l'amministrazione, che le criticità sono inedite, per questo quindi abbiamo sospeso la nostra richiesta di sviluppo del confronto intrapreso».

Si torna quindi sul provvedimento di sospensione della Ztl: «L'ordinanza ci preoccupa anche di più - spiegano - perché non tiene conto delle motivazioni che nel passato hanno indotto a creare una zona chiusa al traffico e della peculiarità di questa città che della lotta all'inquinamento atmosferico e alle polveri sottili dovrebbe fare una bandiera da sventolare continuamente su tutti i pennoni cittadini. Riteniamo che il provvedimento dell’amministrazione sia profondamente sbagliato e poco incisivo in termini economici (se questo era l’obiettivo); ma siamo come sempre disponibili a un confronto. Confronto che da sempre cerchiamo con spirito costruttivo e collaborativo, consapevoli che dalla tremenda crisi causata dalla pandemia se ne esca ripensando e riorganizzando la vita collettiva di una città come la nostra, in cui, per la dimensione e le risorse umane presenti, sarebbe possibile intervenire in maniera più che virtuosa. Mobilità, scelte energetiche, verde pubblico, scuola, economia circolare: queste sono alcune delle questioni che noi vorremmo discutere, guardando avanti… Forse è chi non le affronta e chi pensa che siano questioni futili, che vive fuori dalla realtà e non pensa al futuro».