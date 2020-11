Camino dice no, 'Colli del Monferrato' annullato

CASALE - Il 23° rally 'Colli del Monferrato e del Moscato' nel 2020 non si correrà. A fermare il Vm Motor Team, e il suo patron, Moreno Voltan, però, non è il covid, ma il parere negativo del sindaco di Camino Giorgio Rondano. "Fino a ieri tutto in perfetta regola, con una settantina di equipaggi già iscritti alla gara in calendario il 5 e 6 dicembre, perché le competizioni rallistiche si svolgono regolarmente, anche nelle zone rosse. All'improvviso il sindaco di Camino, uno dei comuni interessati dal transito della prova speciale, all’ultimo momento, e due giorni prima del collaudo del percorso, ci ha negato l’autorizzazione al transito - spiega Voltan, amareggiato - e non possiamo fare altro che rinunciare". Quale la motivazione del primo cittadino? "Non creare disagio alla popolazione in vista di una possibile apertura post-lockdown. Niente che si leghi all’attuale emergenza sanitaria o alla zona rossa piemontese".

Occasione perduta

Non è più possibile variare il percorso? "Se la comunicazione del sindaco di Camino fosse arrivata solo qualche giorno prima avremmo potuto fare qualche modifica, adesso è troppo tardi, non ci sono più margini per rimediare. Marcello Coppi e Paolo Caretti, che lavorano con me nel team, si sono attivati subito, senza però trovare una valida alternativa realizzabile in tempi brevi. Purtroppo anche l'intervento dell'amministrazione e delle autorità casalesi per una collaborazione con Camino non ha prodotto risultato. Sono deluso, tutto il territorio attendeva questo appuntamento, anche come opportunità turistica: avremmo sforato il muro dei cento equipaggi, con arrivi anche da Francia e Svizzera. Grazie a Federico Riboldi, ai suoi assessori, ai comuni di Solonghello e Mombello e alla Provincia: torneremo nel 2021, ma nessuna gara passerà più da Camino".