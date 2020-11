"Si trovi un'area apposita per gli ambulanti non alimentari ammessi dal Dpcm"

CASALE - A Trino l'amministrazione comunale ha trovato una soluzione per gli ambulanti che non possono partecipare al mercato da Dpcm (riservato agli alimentari) ma che hanno attività consentite dall'allegato 23 allo stesso documento.

I martedì e i venerdì si sposteranno in piazza Audisio e via San Francesco, mentre il mercato alimentare resta in piazza Mazzini il mercoledì e il sabato. La notizia è di pochi giorni fa e proprio da questa soluzione parte Roberto Quirino di Confterziario.

Chiede che a Casale si faccia altrettanto con una mail inviata al Comune e agli amministratori. L'oggetto è eloquente: "Richiesta urgente di istituzione anche a Casale di area atta ad ospitare i banchi delle categorie non alimentari ma ammesse dal Dpcm".

L'iniziativa auspicata, sostiene Quirino, permetterebbe a questi ultimi di «non essere più penalizzati e discriminati come sta avvenendo».