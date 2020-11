Silenzi, libertà e il "lockdown" non è un problema

FRANCHINI D'ALTAVILLA - C'è una frazione con un'unica strada che sfocia in una piana di cinghiali e caprioli. Franchini d'Altavilla è un luogo di quiete. È qui che fa tappa la nostra rubrica "Piccolo è bello".

Case sparse, molte in vendita (a buon mercato), lockdown che si affronta senza alcun problema di assembramento, anzi. Si chiamano quasi tutti Fracchia: il più noto è Beppe, sindaco per dieci anni. Ma Fracchia è anche un assessore (anzi, "assessora") di Casale. Tra i "vip", Gian Piero Ameglio, presidente della Cia-Agricoltori: ogni anno, nella sua fattoria, nascono 70 vitelli. Quelli del 2020 hanno tutti la E come iniziale, da Enea a Ebòn.

Il racconto venerdì sul 'Piccolo'.