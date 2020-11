Calano ancora i contagi in quasi tutta la provincia

ALESSANDRIA - Gli alessandrini positivi al covid 19 al 22 novembre sono, in totale, 1.373, 28 in meno rispetto al giorno prima. A parte a Novi in cui da un giorno all'altro i positivi accertati sono saliti di 28 unità, in tutta la provincia di Alessandria si riscontra un continuo calo dei casi certi. Nel capoluogo la discesa più evidente.

Si nota così come la "curva dei contagi" si stia abassando, dopo l'impennata di ottobre.

Dopo Alessandria, Valenza ha il tasso maggiore di contagi: 1.32% positivi per abitanti

A livello piemontese la nostra provincia resta comunque tra le più contagiate, in percentuale alla popolazione. La provincia Granda ha 15,25 casi ogni 100 abitanti, quella di Alessandria 14,46. Novara fa registrare il minor numero; 9,72 ogni 100.